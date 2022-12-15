"Ответ будет мгновенным": на белорусской границе военные готовы уничтожить врага в считанные минуты

Недавно белорусы поднимали по тревоге подразделения и перемещали их на полигоны, но паниковать не стоит, говорит командующий объединенными силами.

Пока в белорусы звенят оружием — украинские военные на границе оттачивают свои умения и навыки. За всеми действиями соседей прицельно наблюдают и готовят им адскую встречу. Сейчас граница, говорят защитники, незыблема, впрочем и дальше продолжают ее укреплять, а подразделения оснащать. Если белорусы подвинут, уверяют, ответ будет мгновенным, говорится в ТСН.

Вдоль белорусской границы патрулируют наши военные – это разведывательное подразделение, специализирующееся на вражеских ДРГ. "Мы к тому уже готовы и способны локализовать их сразу на месте, в считанные минуты", — говорит военнослужащий Руслан.

Если из-за границы сдвинут, то отпор будет мощным, потому что свои навыки военные оттачивают каждый день. Хотя все военные здесь до полномасштабной войны были гражданскими людьми, за месяцы учений минометное дело овладели отлично. Лучшая мотивация – защита своей страны. "Мы приехали из одного военкомата, так по сегодняшний день, со второго марта, мы вместе". – рассказывают военные.

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Художник Дмитрий с шевроном специалиста ландшафтного дизайна. "Миномет на самом деле может выровнять, или сделать ямы, так что да – специалист ландшафтного дизайна", — смеется он.

Обучение военных без выходных и следят за границей со всех сторон, а также из-под земли. "Здесь есть пункт наблюдения и пункт коммуникации с личным составом", — отмечают бойцы.

Все должно быть решено, вдруг белорусы вздумают совать, говорит руководитель учений. "Своевременное реагирование, оценка обстановки, применение средств артиллерии", — уверяет он.

Должны быть готовы в любом случае, говорят, потому что по ту сторону границы никак не успокоятся. "Вооруженные силы Республики Беларусь отрабатывают вопросы наступательного характера", — констатирует командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Недавно белорусы поднимали по тревоге подразделения и перемещали их на полигоны, но паниковать не стоит, говорит командующий объединенными силами. Наши ВСУ за всем следят, разведка усилена. Если хоть на полшага переступят границу- пожалеют. “До 10 минут и ответный огонь будет. Есть все образцы вооружения от стрелкового оружия до артиллерии”, – уверяет командующий управлением на Волынском направлении Владимир Кравченко.

Здесь военные снабжены оружием вдоволь, будут встречать и беспилотники, благотворители подарили внедорожники, на которых удобно пристраивать пулемет, чтобы сбивать дроны. Поэтому откуда бы не бряцали оружием, и не думали идти в наступление – преимущество и победа будет за нами, говорят военные.

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