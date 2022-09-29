Ответ будет радикальным: Данилов рассказал, как мир отреагирует на использование Россией ядерного оружия

Западные государства не оставят без ответа обстрелы Украины ядерным оружием, а мгновенно отреагируют на российский террор.

Об этом Данилов сказал в эфире ток-шоу "Говорит великий Львов".

Секретарь СНБО отметил, что применение ядерного оружия может произойти впервые со Второй мировой войны.

"Если хотя бы одно ядерное оружие будет использовано против Украины, то мировой ответ будет мгновенным и абсолютно радикальным. Я в этом уверен. И когда говорят, что проглотят и ответа не будет, то я хочу сказать, что это не тихая аннексия в 2014 году", это будет первое в истории после Второй мировой войны использование ядерного оружия", – считает Данилов.

Напомним, США серьезно относятся к ядерному шантажу со стороны России, однако страха в Вашингтоне нет. Осознавая реальность ядерной угрозы, Соединенные Штаты передают ответные сигналы Кремлю.

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