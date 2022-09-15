Ответ на контрнаступление ВСУ: американские аналитики отреагировали на удар РФ по дамбе в Кривом Роге

В среду, 14 сентября, агрессорка Россия нанесла серию ракетных ударов по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

В американском Институте изучения войны считают, что ударом по критической инфраструктуре в Днепропетровской области Россия хотела помешать контрнаступлению ВСУ на юге Украины.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Эксперты отмечают: таким образом оккупанты пытаются помешать украинской армии действовать через реку Ингулец. Ведь она является важным географическим объектом продолжающегося контрнаступления украинских войск вдоль херсонско-николаевской границы.

"Российские силы, вероятно, нацелились повредить украинские понтонные мосты ниже по течению, особенно в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода в рамках продолжающегося контрнаступления на Херсонщине", — объясняют аналитики.

В ISW отмечают, что украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает унижать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.

Напомним, что в Кривой Рог 14 сентября прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.

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