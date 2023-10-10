Ответ простой: Зеленский заявил, причастна ли РФ к нападению ХАМАС на Израиль

По мнению президента, Россия одна из тех, кто помогал боевикам и привел к ответным шагам.

Страна-агрессорка Россия причастна к атаке ХАМАСа на Израиль. РФ — одна из тех, кто помогает боевикам долгие годы.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия одна из тех, кто помогал боевикам и привел к ответным шагам — вооруженному нападению.

"Кто стоит за ХАМАСом? Ответ прост — тот, кто их поддерживает. Поддерживает публично, поддерживает оружием не первый день, это происходит длительное время. Я думаю, здесь может быть развернут ответ, который вы сами можете найти. А также вы можете увидеть по сетях в соцсетях, кто дает ответные сигналы. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими ответными шагами", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в ВСУ рассказали об уничтожении российских ВРГ в Херсонской области.

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