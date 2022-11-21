Ответ за Вьетнам и Корею: сенатор-республиканец призвал предоставить Украине истребители

Сенатор встречался с украинскими пилотами и считает, что они могут использовать самолет F-16 после определенного обучения.

Сенатор Конгресса США, республиканец Джим Риш считает, что администрация Джо Байдена оказывает Украине недостаточную помощь.

Об этом Риш сказал в интервью "Европейской правде".

В частности, политик отмечает необходимость предоставления Украине истребители и обучение украинских пилотов.

"Я, наверное, представляю группу наиболее решительных (в Конгрессе США). В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов".

Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но слушайте, когда мы сражались во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пора для США ответить им тем самым", — отметил Риш.

Сенатор встречался с украинскими пилотами и считает, что они могут использовать F-16 после определенного обучения.

Впрочем, политик отметил, что США "прогрессируют в оказании помощи" Украине.

"Мы "выросли" от предоставления "Стингеров" в "Хаймарсы", а теперь перешли к поставкам систем NASAMS. NASAMS уже сейчас доказали свою эффективность на поле боя. И если мы говорим о реалистических ожиданиях от администрации Байдена, то я бы сконцентрировался на том", чтобы убеждать их поставить в Украину больше NASAMS", — сказал он.

Тем не менее, Риш признает, что вряд ли в ближайшее время США передадут Украине современные системы ПВО Patriot.

"С этой позицией я в меньшинстве. Я не вижу поддержки большинства, которое позволило бы принять такое решение", — отметил сенатор.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал необходимое условие для создания украинских стратегических бомбардировщиков.

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