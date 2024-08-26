Ответил за ракетный удар по Виннице: к ликвидации российского командира, вероятно, причастно ГУР

Российский военный преступник Станислав Ржицкий был ликвидирован благодаря успешной операции ГУР Украины. Он несет ответственность за ракетный удар по Виннице в 2022 году.

Об этом пишет NV со ссылкой на собственные источники.

Станислав Ржицкий, заместитель начальника краснодарского городского отдела по мобилизационной работе, был убит 10 июля 2023 года во время утренней пробежки в местном парке. Известно, что в 2022 году он командовал подлодкой "Краснодар" Черноморского флота РФ, и отдавал приказы атаковать ракетами "Калибр" мирные украинские города.

Официально Украина никогда не заявляла о причастности своих спецслужб к ликвидации Ржицкого, который, безусловно, является военным преступником.

"Однако источники NV указывают, что за событиями в краснодарском парке стоит именно военная разведка. И ее специалисты отличились не только в этой тайной операции", – говорится в материале.

Одной из таких операций был подрыв автомобиля коллаборанта Владимира Епифанова, которого оккупанты назначили помощником "вице-премьера" временно оккупированной Запорожской области. В результате взрыва Епифанов и два пассажира автомобиля получили по меньшей мере серьезные ожоги.

"Дальнейшая судьба Епифанова неизвестна", – отметили журналисты.

Журналистам издания удалось пообщаться на условиях анонимности с офицером ГУР с позывным "Харциз". Содержание разговора позволяет предположить, что он мог участвовать в разработке и осуществлении подобных операций, так как занимает должность в департаменте специальных активных мероприятий ГУР.

Офицер прямо не опроверг и не подтвердил предположение журналистов. Но отметил, что его подразделение осуществляет тайные операции на временно оккупированных территориях Украины и внутри России. Работа подразделения состоит в том, чтобы найти людей, готовых сотрудничать с ГУР "по разным вопросам".

"Можно сказать, что это такое условное "партизанское движение", которое построено вертикально. То есть каждый агент не знает другого, но в целом они выполняют наши задачи – и разведывательные, и боевые", – пояснил "Харциз".

Напомним, бывший мэр Купянска скончался в больнице после покушения на его жизнь. Несколько дней коллаборант и предатель Украины находился в критическом состоянии после полученных ранений.

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