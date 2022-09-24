"Ответим агрессору на все удары": Зеленский заверил в освобождении Крыма, Донбасса и других регионов

Президент Украины Владимир Зеленский заверил в освобождении от оккупантов всех территорий государства, а также в наказании каждого захватчика.

Украина ответит на все удары со стороны России по всем городам и регионам.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 24 сентября.

"Мы ответим агрессору на все удары – по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, по Донбассу, по всем нашим городам и регионам... Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю, до Донетчины", – сказал президент.

"Мы не позволим оккупанту остаться безнаказанным. Каждый убийца и палач будет привлечен к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил западным союзникам вариант реакции на мобилизацию в России.

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