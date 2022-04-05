"Ответственность наступит": глава МИД Канады назвала убийства в Буче военными преступлениями

Глава МИД отметила, что против России необходимо ввести больше санкций.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что убийства российской армией гражданских украинцев в Буче являются военными преступлениями.

Во время пресс-конференции в Хельсинки она подчеркнула, что против России необходимо ввести больше санкций — и это будет сделано, пишет "Укринформ".

"В эти выходные мир увидел отвратительные и безумные нападения на гражданских в Буче. Эти террористические акты не пройдут безнаказанно. Это явно – военные преступления", — сказала Жоли.

По ее словам, Канада продолжит поддерживать усилия Международного уголовного суда по расследованию злодеяний российской армии в Украине. Жоли добавила, что ответственность для России наступит.

Напомним, что всю Киевскую область, находившуюся во временной российской оккупации, освободили Вооруженные силы Украины. Когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

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