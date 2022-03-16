Ответственность оккупантов и последствия войны для Украины: о чем говорил Зеленский в новом обращении

Ответственность оккупантов и последствия войны для Украины: о чем говорил Зеленский в новом обращении

Российское государство превратилось в откровенного террориста, подчеркнул президент Украины.

16 марта – 21-й день войны России против Украины. Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления главы государства.

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

"Минувшей ночью российские войска продолжили обстрелы украинской территории, наших мирных городов, наших граждан. Харьков и область... Они бомбили побережье Одесской области. Нанесли ракетные удары по Киеву. Были по гражданской инфраструктуре Запорожья. По состоянию на это утро 103 ребенка убиты. Российские войска сейчас нанесли Украине в сотни раз большие разрушения, чем Донбассу за восемь лет войны, и пострадали больше территории именно Донбасса, пограничных областей на российском направлении, Киевская область и юг Украины. Пострадали наиболее те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили как о месте жительства особо близких для России людей", — подчеркнул президент Украины.

Всего по Украине разрушено 400 учебных заведений на сегодняшний день, больше всего в Донецкой области – 119. В Мариуполе оккупанты захватили больницу .

. Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно будет восстановить справедливость по отношению к Украине, невозможно будет восстановить международный порядок .

Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне.

"Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину!", — подчеркнул президент.

Число уничтоженных солдат противника уже приближается к 14 тысячам .

Зеленский призвал украинцев передавать ВСУ любую информацию о вражеской технике .

Мы можем и должны бороться сегодня, сейчас.

"Мы можем и должны бороться сегодня, сейчас. Можем и должны защитить наше государство, нашу украинскую жизнь. Можем и должны вести переговоры о справедливом, но честном мире для Украины. О настоящих гарантиях безопасности, которые будут работать. Это амбициозная задача. Сложная. Это большой путь. Но я уверен, что нам, украинцам, по силам все это сделать. Нам, украинцам, по силам победить. И вернуться к миру. К миру, к которому мы все так стремимся. Слава нашим героям! Слава Украине!", — заявил Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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