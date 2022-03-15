Ответственность за военные преступления для российских военных неизбежна - Зеленский

Россияне также будут отвечать за гуманитарную катастрофу.

Российские оккупанты будут отвечать за преступления и зверства, которые они сейчас совершают против украинцев.

Об этом ночью 15 марта в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ответственность за военные преступления для российских военных неизбежна. Ответственность за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах", — сказал глава страны.

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Зеленский подчеркнул, что "все наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях. Во временно оккупированных районах. За это будет ответ. Обязательно. За сорванные гуманитарные коридоры. Обязательно".

Президент Украины также рассказал, что российские захватчики сейчас растеряны, ведь не ожидали такого упорного сопротивления украинцев.

Зеленский также отметил, что российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две войны в Чечне.

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