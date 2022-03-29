Ответы на самые популярные вопросы о трудовых отношениях при военном положении

Как оформлять мобилизованных, что делать, когда работник потерял с работодателем связь, можно ли проводить сокращение штата при военном положении — ответы на эти и другие вопросы читайте в материале ТСН.ua.

В Министерстве экономики Украины ответили на самые распространенные вопросы относительно трудовых отношений при военном положении.

Как оформлять мобилизованные, какие выплаты им полагаются?

Согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа. С 24 февраля 2022 года Указом президента Украины Владимира Зеленского было введено военное положение на всей территории государства из-за вторжения России. Также была объявлена всеобщая мобилизация.

В статье 119 Кодекса законов о труде в Украине работникам гарантируется сохранение рабочих мест и среднего заработка, если они выполняют общественные или государственные обязанности, которые по действующему законодательству Украины осуществляются в рабочее время.

Также таким работникам предоставляются льготы и гарантии в соответствии с Законом Украины " О воинской обязанности и военной службе " и Законом Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ". Они не подлежат увольнению, а только получают освобождение от исполнения обязанностей, предусматриваемых трудовым договором, оформляемым соответствующим приказом работодателя.

Что делать с работниками, ушедшими добровольцами в ТРО?

Согласно части третьей статьи 9 Закона Украины " Об основах национального сопротивления " в добровольческие формирования территориальных общин могут засчитываться все граждане государства, отвечающие установленным Положением о добровольческих формировании территориальных общин требованиям, прошли медицинскую комиссию (в том числе психологический и профессиональный отбор) и подписали Договор.

На добровольцев ТРО распространяются гарантии правовой и социальной защиты (согласно второй части статьи 24 Закона Украины "Об основах национального сопротивления").

За добровольцами территориальной обороны сохраняется место работы и средний заработок (в соответствии с частью первой статьи 119 Кодекса законов о труде Украины).

Как проще оформить работника, выехавшего из региона из-за боевых действий или сидящего дома?

Если специфика работы позволяет выполнять ее дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий, работодателю рекомендуется перевести рабочих на удаленную работу. Согласно первой части статьи 2 Закона № 2136-ІХ, в период действия военного положения с согласия обеих сторон трудовой договор можно не заключать в письменном виде (до этого письменная форма была обязательной).

Следует обратить внимание, что отключения Интернета и электроэнергии, которые возможны при военном состоянии, нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. Также следует помнить, что общая продолжительность рабочего времени не может превышать тех норм, которые изложены в статьях 50 и 51 Кодекса законов о труде Украины ( не может превышать 40 часов в неделю ).

В случае, если перевести работников на дистанционную работу нет возможности, им нужно предоставить оплачиваемые отпуска отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые в обязательном порядке и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые по соглашению сторон.

Если работник покинул свое рабочее место в связи с боевыми действиями, это не может быть квалифицировано как прогул без уважительной причины. Поэтому работодатель до получения от работника объяснения в письменной форме должен учитывать его как отсутствующего по невыясненным причинам.

Что делать с работниками в том случае, если предприятие не может функционировать?

В этом случае у работодателя есть два варианта:

Объявить простой — остановка работы из-за отсутствия технических или организационных условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силы или других обстоятельств. В этом случае работникам необходимо производить оплату простоя в размере не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда. Приостановить действие трудового договора – временное приостановление работодателем обеспечения работника работой и прекращение работником выполнения этой работы согласно трудовому договору. Это действие не влечет прекращения трудовых отношений. В этом случае возмещение зарплаты, компенсационных и гарантийных выплат возлагается на государство, совершающее военную агрессию (т.е. на РФ).

Можно ли отправить работника, не явившегося на работу из-за боевых действий, в отпуск "задним числом"?

Это невозможно.

А в табеле неявки работника все пропущенные дни обозначаются как "НП" (невыясненные причины) или "Д" ("Другие причины"). Обратите внимание, что работников, не выходящих на работу из-за военных действий, увольнять запрещено 4 частью первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Будет ли Держпраци налагать штрафы из-за нарушений законодательства во время военного положения, если выявит их позже?

В условиях военного положения возможно освобождение от ответственности за трудовыми отношениями из-за форс-мажорных обстоятельств. Однако следует обратить внимание, если форс-мажорные неотвратимые, чрезвычайные и объективные обстоятельства будут устранены, работодатель должен выполнить свои обязательства перед работниками и другими лицами.

Как выплачивать заработную плату, если бухгалтер не имеет возможности это делать?

Бухгалтер или работодатель могут быть привлечены к ответственности по невыплате заработной платы только в том случае, если доказана их вина и они действовали противоправно.

В период военного положения работодатель должен принять все меры, чтобы обеспечить оплату зарплаты всем работникам своевременно. Но если он докажет, что нарушение сроков выплаты заработной платы произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, которые не зависели от него, он освобождается от ответственности за это нарушение. Если вы не можете выплатить зарплату из-за боевых действий, то срок выплаты откладывается до момента, когда предприятие возобновит свою деятельность.

Существуют ли акты по отстранению от работы работников, которые не были вакцинированы от COVID-19?

25 февраля 2022 года Минздрав Украины обнародовал приказ №380 "Об остановке действия приказа Министерства здравоохранения Украины от 04 октября 2021 года №2153". Согласно ему до окончания военного положения в Украине запрещено отстранять от работы работников, не получивших прививку от COVID-19.

Что делать, если работник потерял связь с работодателем, который не может из-за военных действий обеспечить его работой?

Если работодатель не может обеспечить работника работой и необходимыми условиями труда, то работник может не выполнять свои трудовые обязанности. Также работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любой момент, если на месте, где расположено предприятие или учреждение, ведутся боевые действия, угрожающие жизни или здоровью человека.

При внезапной смерти работодателя (ибо отсутствия каких-либо контактов с ним) в период военного положения можно прекратить трудовые отношения без расторжения трудового договора.

Может ли работодатель вынуждать своих работников на период действия военного положения подписывать заявления на отпуск за свой счет?

Нет, не может.

Законодательством Украины не предусмотрено возможность предоставления отпуска без сохранения заработной платы при желании работодателя. Согласно статьям 25 и 26 Закона Украины "Об отпусках " такие отпуска являются правом, а не обязанностью работника. Если из-за военных действий в регионе работодатель не может обеспечить работу предприятия или организации, он должен оформить в простой.

Предусмотрена ли ответственность за несвоевременную оплату труда (например, если директор скрылся, но работники продолжают работать)?

Работодатель должен делать все возможное, чтобы работники получали заработную плату на условиях, которые были указаны в трудовом договоре. Но если он сможет доказать, что не смог выполнить свое обязательство из-за непредвидения и независимых от него обстоятельств, то ответственность за это нарушение не предусмотрено. Следует обратить внимание на то, что он должен все равно выполнить обязательства перед работниками, например, как только предприятие снова будет работать.

Может ли работодатель не предоставить отпуск на работе, чтобы спасти себя или родственников?

Согласно частям 1 и 2 статьи 12 Закона № 2136-ІХбыли введены определенные ограничения по предоставлению отпусков в период военного положения:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск в условиях военного положения предоставляется на период до 24 дней ;

в условиях военного положения ; работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по уходу за ребенком до наступления его трехлетнего возраста и отпуска по беременности и родам), но только если такой работник привлечен к работам на объекте критической инфраструктуры.

Когда будет считаться простой и какая заработная плата предусмотрена в таком случае?

Прежде всего необходимо понять, что такое простой. Согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины просто называют остановку работы, когда отсутствуют организационные или технические условия для ее обеспечения из-за неотвратимой силы или других обстоятельств. В случае простоя работников могут перевести в другое подразделение предприятия или на другое предприятие с их согласия (срок 1 месяц).

Если простое произошло не по вине работника (например, ведение на территории, где находится предприятие или организация, боевых действий), то оплата устанавливается в таком размере: две трети от заработной платы, которую работник получал до простоя. Обратите внимание, что при простой доплата на уровне минимальной заработной платы не производится.

Вправе ли работодатель сокращать работников при условии военного положения?

В Законодательстве Украины нет ограничений относительно сокращений работников в период действия военного положения. Но согласно 1 части статьи 5 Закона № 2136-ІХ работодатель может уволить работника по своей инициативе в случае его временной нетрудоспособности или в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет). При этом для увольнения должны быть законные основания (согласно статьям 40 и 41 Кодекса законов о труде Украины).

Как оформляются трудовые отношения в том случае, когда предприятие или организация эвакуируется в другую местность?

Если предприятие, учреждение или организация были вынуждены эвакуироваться в другую местность для продолжения работы, то не применяется сообщение работника об изменении существенных условий труда. Работников, которые не отказались от такого изменения, но не имеют возможности переехать работать на новое место, нельзя уволить (согласно пункту 6 первой статьи Кодекса законов о труде Украины). Для них можно ввести простой, предоставить отпуск без сохранения заработной платы или приостановить трудовой договор.

Может ли работодатель уволить мобилизованного работника, который находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста?

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины работники, призванные на военную службу во время мобилизации в условиях военного положения не подлежат увольнению с работы. Их могут только освободить от выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым контрактом. То есть работник, на момент мобилизации находившийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, продолжает находиться в трудовых отношениях с работодателем. Также за ним сохраняется средний заработок.

Если работник получил статус беженца в другой стране, может ли он продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и могут ли его уволить?

В такой ситуации работодатель должен исходить из того, имеет ли он связь с таким работником и может ли этот работник выполнять свои должностные обязанности. Согласно Законодательству Украины работник не должен сообщать своему работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или статуса лица, нуждающегося в временной защите.

Не рекомендуется автоматически увольнять работников, которые из-за боевых действий не могут выйти на работу. Также не нужно ставить "прогул без уважительной причины". Если невозможно установить связь с такими работниками, то до выяснения причин за ними должно сохраняться рабочее место и должность, а трудовые отношения не прекращаются. Однако дни, когда работник не появился на работе, не засчитываются в стаж и не подлежат оплате.

Если работник может продолжать работу дистанционно, работодателю целесообразно принять решение о переводе его на удаленную работу. Если специфика должности не позволяет этого делать, то работнику оформляется простой, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы или временно приостанавливается трудовой договор (который не является увольнением).

Если работник находится на больничном или в отпуске, то как объявить ему простой?

Согласно статье 113 Кодекса законов о труде Украины, при условии, что предприятие, организация или учреждение должны выйти в простой (не по вине работника), то работодатель должен оплачивать две трети от заработной платы к простою. Однако если предварительно работник вышел в отпуск или на больничный, то нет правовых оснований оформлять ему на это время простой.

Если мобилизованный работник работал на сезонных работах или по срочному трудовому договору, то на какой период его освобождают от работы?

Срочный договор заключается между работодателем и работником в том случае, когда невозможно точно определить срок работы из-за ее характера и условий выполнения (часть 2 статьи 23 Кодекса законов о труде Украины). Заключая такой договор, работник дает свое согласие на прекращение действия трудового договора по окончании определенного в документе срока. Поэтому, если работник, с которым был заключен срочный трудовой договор, был мобилизован, то по истечении срока, прописанного в договоре, его действие может быть приостановлено.

Как оформлять работников, привлеченных к общественно полезным работам или трудовой повинности?

Трудовая повинность это краткосрочная трудовая обязанность на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, имеющих оборонительный характер, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного состояния, и их последствий, которые не нуждаются обязательного согласия лица, в отношении которого вводится такой трудовой долг.

Согласно части 3 статьи 20 Закона Украины " О правовом режиме военного положения " лица, привлеченные к трудовой повинности, обеспечиваются следующими стандартами :

минимальная заработная плата;

минимальный срок отпуска;

время отдыха между переменами;

максимальное рабочее время;

учет состояния здоровья.

Если лицо было привлечено к трудовой повинности вне места своей работы, за ним сохраняется соответствующее место и должность.

Общественно полезные работы — виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного состояния, проводимых для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного состояния, и их последствий, удовлетворение потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения, а также не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, и к которым относятся работы и услуги, не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки

К общественно полезным работам могут привлекаться :

незанятые лица, безработные;

работники предприятий, которые в период военного положения продолжают функционировать (если есть согласование с их руководителями);

лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве;

учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений, студенты ВУЗов;

лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой.

Со всеми лицами, привлекаемыми к общественно полезным работам, подписывается срочный трудовой договор.

Работникам функционирующих предприятий при этом производится оплата в соответствии с условиями труда, установленными по должности или профессии, на которую они были зачислены. Однако размер такой оплаты не может быть ниже средней заработной платы, которую работнику оплачивали на предприятии.

Все другие лица за выполнение общественно полезных работ получают оплату в соответствии с условиями труда, установленными по должности или профессии, на которые они были зачислены. А размер оплаты не может быть ниже минимальной заработной платы, которая установлена на дату начисления.