Пока все говорят о Беларуси, РФ активизировалась на другом направлении: какие города под угрозой

РФ активизировала наступление возле Константиновки / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты пошли в наступление в Донецкой области, пока Украину отвлекали подготовкой наступления из Беларуси. Так враг готовит себе условия для летнего наступления на Донецкую область. В частности, россияне приступили к формировочным операциям для летней кампании.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан для 24Канала.

Пока украинцев отвлекали возможным наступлением из Беларуси, российские военные в это время на фронте начали формировочные операции для подготовки к летнему наступлению. Для россиян приоритетом остается полный захват Донецкой области в течение лета 2026 года.

Сейчас россияне подошли к Константиновке.

«Пока рассказывают сказки о наступлении из Беларуси, в это время россияне заходят с юга и юго-запада в Константиновку. Их присутствие уже фиксируется на „7 ветрах“, в Солнечном и Южном — это все районы города», — говорит Свитан.

На Константиновку летят авиабомбы. Враг пытается сломать украинскую оборону здесь. Если россияне захватят Константиновку, следующей станет Дружковка.

Фото: DeepStateMap / © Deepstatemap

«Константиновку можем потерять в период летней кампании. Это нужно четко понимать. Россияне туда не просто подошли, они практически город полуохватили. Вот это реальная проблема, а нас отвлекают рассказами о Беларуси», — добавляет эксперт.

По словам Свитана, пока в Беларуси не появится группировка на уровне 2022 года, бояться наступления не стоит.

Напомним, ситуация в направлении Покровск — Мирноград — Константиновка остается напряженной. По данным аналитиков DeepState, враг наращивает присутствие, закрепляется в городской застройке и подтягивает дополнительные силы, в том числе операторов БпЛА.

Противник пытается продвигаться вглубь украинской обороны и расширять зону контроля. Отдельное давление фиксируется в районе города Родинское, который является важным логистическим узлом для дальнейших действий в направлении населенных пунктов южнее Доброполья.

Несмотря на то, что город постепенно попадает в зону активных боевых действий, силы обороны продолжают сдерживать продвижение врага, периодически применяя авиационную поддержку.

В то же время в Константиновке ситуация тоже усложняется: россияне используют тактику «просачивания», пытаются закрепиться в окрестных пунктах и проникнуть в городскую застройку.

Интенсивные вражеские обстрелы разрушают инфраструктуру города, что существенно усложняет его удержание.

