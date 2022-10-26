Отвлекают от сдачи Херсона: эксперт объяснил, зачем Путину шум вокруг "грязной бомбы"

По мнению Пионтковского, Путин хочет, чтобы его поражение возле Херсона стало маленьким и незаметным на фоне взрыва дамбы Каховской ГЭС или "грязной бомбы".

Путинский режим решил провести громкую кампанию на весь мир, что Украина якобы готовится использовать "грязную бомбу", чтобы отвлечь внимание от отступления из Херсона.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, передает "24 канал".

По его словам, отступление из Херсона для Путина – политическая катастрофа и третье крупное поражение после поражений под Киевом и на Харьковщине. Пионтковский считает, что диктатор может потерять власть "внутри бункера" после сдачи города, поэтому решил всеми силами это предотвратить.

"Если в военном смысле это предотвратить невозможно, мне кажется, их план в том, чтобы это не произошло в информационно-психологическом пространстве. Чтобы событие сдачи Херсона стало маленьким и незаметным на фоне грандиозного драматического события, которое они планируют, а именно взрыв дамбы Каховской ГЭС или "грязной ядерной бомбы", – сообщил эксперт.

Пионтковский предполагает, что тогда Москва будет говорить, что это было "не отступление от Херсона", а "спасение жизней мирных жителей и российских военных от ужасного украинского преступления".

"У меня такое ощущение, что они будут пытаться защищать Херсон, но когда это станет невозможным, то заменят картинку поражение под Херсоном на катастрофу европейского масштаба в результате наводнения или "грязной бомбы". Что-то такое они готовят — иначе не объяснить это дикое упорство, с которым они проталкивают этот бред", — подытожил он.

Вероятный подрыв оккупантами Каховской ГЭС и шантаж "грязной бомбой"