"Отвлекают внимание от подготовки последующих актов агрессии" — Подоляк о заявлениях РФ об "переговорах"

Россия разговорами о готовности к мирным переговорам пытается отвлечь внимание от мобилизации, накопления сил и затормозить передачу военной помощи Украине. На самом деле, в Кремле не заинтересованы в диалоге.

Об этом сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, очевидно, что "переговорные инициативы" РФ – способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии.

"Во-первых, РФ маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов. Во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков, ракет. Никогда не слушайте РФ", — написал Подоляк.

Напомним, в Москве снова заговорили о переговорах с Украиной, впрочем, при новых условиях.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "это уже не первый вброс россиян. У них сейчас идет работа над проектом "Вторая Україна".

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что действия оккупантов свидетельствуют только об эскалации.

В США убеждены, что власть в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда придет момент говорить с Москвой о мире.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что пока ему не интересно встречаться и говорить с Путиным: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин – ред.) – никто ". Президент пояснил, что в Кремле откровенно врут о якобы открытости к диалогу, поскольку оккупанты РФ продолжают атаковать Украину ракетами.

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