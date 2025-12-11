Отвод войск из Донбасса по американскому сценарию: чем опасен план

Война в Украине / © Associated Press

В мирном плане США предлагается, чтобы отвод войск с демилитаризованных территорий осуществляла только Украина, в то время как российской стороне аналогичных требований не предъявляют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По плану Украина должна вывести войска из 25% Донетчины и остатков Луганщины — ключевых для обороны территорий, имеющих большое стратегическое и политическое значение. Это регион, называемый местными Донбассом, исторически важный как промышленный центр с шахтами и металлургическими заводами.

Как отмечают эксперты, такой отвод позволяет Кремлю без боя получить контроль над укрепленными городами Донбасса — Покровском, Краматорском, Славянском, Дружковкой и Константиновкой. В 2025 году Украина потратила более миллиарда долларов на укрепление этой территории.

США предлагают создать "нейтральную демилитаризованную зону", однако ее планируют формировать после того, как Украина выведет войска. При этом зона будет формально считаться территорией РФ, хотя там, по плану американцев, не будет российских войск. Для Украины это неприемлемо, поскольку подобная схема создает риск замороженного конфликта и новой войны.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, отмечает, что в плане нет четкого определения понятия "демилитаризованная зона". Неясно, идет ли речь о полном отводе сил или только о расстоянии от линии фронта, а также как будет контролироваться присутствие беспилотников и артиллерии на этих территориях.

Эксперты отмечают, что сдача украинских территорий без боя будет очень рискованной, поскольку российская сторона вряд ли ограничится Донбассом. Александра Матвийчук, лауреат Нобелевской премии мира, подчеркивает, что для Путина Донбасс — лишь часть более широкой стратегии возобновления влияния России в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский остается непоколебимым по поводу недопустимости сдачи Донбасса, и большинство аналитиков поддерживают его позицию, указывая на риски для безопасности и территориальной целостности страны.

Напомним, ранее СМИ проанализировали обновленный "мирный план Трампа", который оказался переработанной версией российских "28 пунктов". Из принципиальных антиукраинских положений оттуда убрали только одно — пункт об амнистии всем участникам войны.