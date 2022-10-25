Отвод войск из приграничных районов Беларуси и фамилии российских инженеров, обстреливающих Украину: главные новости ночи 25 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 25 октября:
- Большая часть техники белорусской армии из приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации. С 15 по 22 октября 2022 года Беларусь вывезла по железной дороге подавляющую часть военной техники из приграничных районов. Читать дальше –>
- Обнародованы фамилии 33 военных инженеров, которые наводят ракеты на гражданские объекты Украины. Читать дальше –>
- Глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Тегеран готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставке дронов-камикадзе в Россию. Читать дальше –>
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Читать дальше –>
- В территориальных водах России в Финском заливе произошло по меньшей мере четыре подводных взрыва примерно в 40 километрах от Выборга, где начинается ветвь Северного потока-1. Читать дальше –>
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