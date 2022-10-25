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Отвод войск из приграничных районов Беларуси и фамилии российских инженеров, обстреливающих Украину: главные новости ночи 25 октября

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Отвод войск из приграничных районов Беларуси и фамилии российских инженеров, обстреливающих Украину: главные новости ночи 25 октября

Фото: Associated Press

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Главные новости ночи 25 октября:

  • Большая часть техники белорусской армии из приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации. С 15 по 22 октября 2022 года Беларусь вывезла по железной дороге подавляющую часть военной техники из приграничных районов. Читать дальше –>
  • Обнародованы фамилии 33 военных инженеров, которые наводят ракеты на гражданские объекты Украины. Читать дальше –>
  • Глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Тегеран готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставке дронов-камикадзе в Россию. Читать дальше –>
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Читать дальше –>
  • В территориальных водах России в Финском заливе произошло по меньшей мере четыре подводных взрыва примерно в 40 километрах от Выборга, где начинается ветвь Северного потока-1. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
3358
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