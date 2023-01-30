Отводил подбитый самолет от жилых домов: в Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой

В Донецкой области во время выполнения боевого задания 27 января погиб 24-летний пилот Данил Мурашко. На подбитом самолете, несмотря на малую высоту, он пытался увести самолет от жилых домов в Краматорском районе.

В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя, сообщила 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Facebook

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушным средствам и истребителям противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника.

Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

"С первого дня полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение Украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части", - рассказали сослуживцы погибшего.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

Даниил Мурашко/Фото: 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова

За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очень жесткой ситуации в Донецкой области и на южных направлениях фронта. Так, на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону.

Зеленский за 29 января: ситуация очень жесткая - Россия хочет затянуть войну

Читайте также: