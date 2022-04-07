Отвоеванную технику РФ отскребли от остатков оккупантов, отремонтировали и оснащают ею целые украинские бригады

Ремонтный завод ищет сотрудников, которые помогут еще быстрее ставить в строй трофейную технику.

Российские танки, БТРы и боевые машины пехоты — они въехали в украинские города, но на траках. Украинские предприятия оборонного комплекса сейчас активно ремонтируют поврежденную и подбитую трофейную технику, дооборудовают ее радиосвязью и отправляют на фронт воевать против бывших владельцев.

Об этом говорится в ТСН.

Из трофейного Т-72 мастера уже открутили пробитый бак, сливают старую смазку. Электрики вместо российской устанавливают украинскую радиостанцию. Они спешат, потому что эта машина как можно скорее вернуться на фронт, но уже развернуть свою пушку против бывших владельцев. «Эту через два дня сделали», — рассказывают механики.

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Мастер Олег показывает соседнюю боевую машину десанта с буквой "V". Ее захватили в Буче. Российские воины, очевидно, огрызались, поэтому ее борта избиты. На предприятии говорят, экипаж погиб, его останки уже выскребли, все вымыли пожарной машиной. Теперь сварщики аргоном заливают дыры, они тоже спешат, обещают справиться через час.

В общем, российская техника в неплохом состоянии, говорят ремонтники, некоторые образцы совершенно новые, но отношение к ней бывших экипажей нехозяйское, говорят мастера и отмечают — масло в двигателях надо менять, даже если это танк. В "Укроборонпроме" просят всех фермеров, растащивших вражескую бронетехнику по дворам, все же как можно быстрее сдавать ее на ремонт, она нужна на фронте. «Мы очень быстро осваиваем ту технику, которую мы получаем как трофейную, это касается и реактивных систем залпового огня, других видов техники, в том числе и бронетехника и, конечно, наша главная задача – быстро поставить ее в строй», – говорит директор концерна" Укроборонпром" Юрий Гусев.

А еще на ремонтных предприятиях подчеркивают, с началом войны работы стало гораздо больше и потому приглашают мастеров возвращаться на заводы, особенно это касается слесарей-электромонтажников специальных машин, операторов станков с числовым прогармным обеспечением, токарей-фрезеровщиков. Ремонтируя трофейную технику можно неплохо заработать, говорят в концерне "Укроборонпром".

На украинских заводах не только ремонтируют российскую технику, но и усиленно ее изучают, вот это, например, новейшая БМД-4, с чрезвычайно мощным вооружением, это пушка 100 калибра и еще одна 30 калибра, но наши ребята говорят — ничего особенного, ее подбили обычным крупнокалиберным пулеметом.

Присматриваются специалисты и к новейшему российскому БТР-82. Особенно к его башне. Говорят, на вид не хуже украинского модуля.

Здесь говорят, еще несколько месяцев так называемой «демилитаризации» и у Украины появятся целые бригады, оснащенные новейшей трофейной техникой. Главное, шутят на заводе, чтобы украинские воины в бою стреляли аккуратно. «Чтобы они по две дыры делали, не больше, нам так будет проще восстанавливать», – шутят механики.

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