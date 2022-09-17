"Отвратительные зверства": как мировые лидеры отреагировали на ужасы массовых захоронений в Изюме

Мировые лидеры осуждают зверства российских военных в Изюме в Харьковской области и призывают заставить Россию ответить.

В лесу, в городе Изюм Харьковской области, нашли массовые могилы, где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них многие женщины и дети.

Политики начали реагировать на массовые захоронения в Изюме

Агрессивная война России против Украины оставляет кровавый след и разрушение по всей Украине, заявил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Тысячи гражданских уже были убиты, гораздо больше подверглись пыткам, преследованиям, сексуальному насилию, похищению или принудительному перемещению. Это бесчеловечное поведение российских сил, при полном пренебрежении к международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям, должно прекратиться немедленно", — подчеркнул он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение в Изюме является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.

Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства". По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".

Фото: Associated Press

В то же время, посол США в Украине Бриджит Бринк отмечает, что зверства российской армии в Изюме на Харьковщине должны укрепить поддержку Украины.

"Ужасные новости о массовых захоронениях в Изюме должны укрепить нашу коллективную решимость привлечь Россию к ответственности за ее зверства и поддержать Украину в ее усилиях защитить свою Родину и освободить ее граждан, невероятно страдают от российских войск", — подчеркнула Бринк.

Президент Литвы Гитанас Науседа перепостил у себя в Twitter могилы, найденные в Изюме, и призвал помочь Украине всеми средствами.

"Очередное доказательство российской жестокости, выявление массовых захоронений и камер пыток в Изюме. Оккупанты сеют страдания и смерть везде, где появляются. Они делают это сегодня, сделают это завтра", — отметил президент Литвы.

Фото: Associated Press

Также отреагировал на похороны в Изюме и президент Франции Эммануэль Макрон. У себя в Twitter он написал, что необходимо привлечь к ответственности за военные преступления всех виновных.

"Я осуждаю самым строгим образом зверства, совершенные в Изюме (в Украине) во время российской оккупации... Нет мира без справедливости", — сказал французский лидер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также прокомментировал массовое захоронение в Изюме.

"Сообщения о массовых захоронениях в украинском Изюме ужасают и терзают сердце. Канада осуждает эти отвратительные зверства. Мы продолжим работать с партнерами для привлечения виновных к ответственности и продолжим поддерживать украинский народ", – говорится в сообщении.

Спасатели говорят, что убийства россиянами украинцев в Изюме Харьковской области в три раза масштабнее, чем в Киевской области.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

"В Изюме ужасная картина, она повторяет Бучу, Ирпень, которые нужно умножить на три. Так говорят работники ГСЧС. Я надеюсь, что больше мы не найдем массовых захоронений. Предварительно, сейчас найдено 400 могил. В одной могиле находим по несколько тел, в том числе и детей", — рассказал он.

По словам Масельского, среди жертв гражданские и военные с признаками пыток – с веревками на шее и переломанными конечностями.

"Враг расстреливал людей, которые были заживо похоронены в подвалах. Жители пережили, пожалуй, самые тяжелые в своей жизни 5-6 месяцев оккупации без электричества, без водоснабжения, без тепла с марта, без нормального питания, без медицинского обслуживания. Это было выживание", – отметил глава РВА.

Пыточные и массовые убийства - Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче

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