Овруч и Коростень страдали от обстрелов врага: есть жертвы, разрушены десятки домов

Враг цинично бомбит не военную инфраструктуру, а мирных людей.

Российские оккупанты обстреливают Житомирщину. Сбросили авиабомбы на частный сектор в городе Коростень и Овручи. Там разрушены 30 домов. За ночь есть погибшие и пострадавшие.

Сообщают журналисты ТСН.

В самом Житомире ночь прошла спокойно, а вот область страдала от врага. Бомбили Овруч и Коростень. В одном из городов взрыв попал на камеры видеонаблюдения.

Больше всего пострадал Коростень. После этого здесь один гражданский человек погиб, еще четверо получили травмы. Среди травмированных и маленький ребенок, которому нет и трех лет. Малыш в тяжелом состоянии. Еще 5 детей, к счастью, в живых спасатели спасли из подвалов. 10 домов в этом квартале разрушены до основания.

В Овруче авиационная бомба фактически полностью уничтожила 5 домов мирных жителей и 25 разрушила, там вылетели все окна, двери, срывало крыши. Но там все люди уцелели.

Враг цинично бомбит не военную инфраструктуру, а мирных людей. В Коростене, где упала авиационная бомба нет ничего, кроме железной дороги, а в Овруче это была просто мирная деревня.