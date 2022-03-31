"Ой в лузі червона калина": маленький украинец перепел известную песню и стал звездой Сети (видео)

Маленького украинца уже поблагодарили полицейские.
Маленький украинец Лео перепел известную песню "Ой у лузі червона калина" и стал звездой соцсетей.
Видео с мальчиком опубликовал Саша Буша в Facebook.
"Война продолжается. Песня льется. Победа близко", – написал мужчина.
После того, как видео распространили, к маленькому Лео с подарками пришли украинские полицейские, которые поблагодарили мальчика за поддержку боевого духа.
Отметим, что песня "Ой у лузі червона калина" считалась гимном Украинских Сечевых Стрельцов. Ее в начале полномасштабной войны исполнил украинский музыкант Андрей Хливнюк.
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