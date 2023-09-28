Озеленение вместо минометов: воин ВСУ из окопов на передовой объяснил, почему "медленное контрнаступление"

Воин ВСУ Дмитрий Глущенко из окопов на передовой объяснил украинцам, почему "контрнаступление медленное". Он подчеркнул, что им на фронте не хватает простого оружия — минометов, в то время как в тыловых городах тратят средства не на победу, а на озеленение и другие вещи, которые, по его мнению, не целесообразны в военное время.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

Воин объяснил, почему "медленное контрнаступление"

Дмитрий Глущенко рассказал, в каких сложных условиях приходится военным защищать Украину.

"Хочу поделиться с вами своим взглядом из окопов, как это мы видим, почему такое "медленное контрнаступление" и почему мы несем такие большие потери. Дело в том, что мы уже почти год находимся на передовой с небольшим перерывом на восстановление. На этих позициях стоим довольно долго, и мы видели, как враг окапывается. Они это делают нагло днем, ночью вообще заходят с включенным светом фар, кое-где копали техникой, свои НП они отапливали буржуйками, и мы видели их все", — сказал он.

Украинский защитник добавил, что они не могут себе позволить подобного, поскольку им нечем было ответить оккупантам.

"В это время мы заходить только ночью, использовали для отопления газовые баллончики, чтобы маскироваться и не показывать наши позиции, а окопались — когда темнело, потому что если нас заметили — сразу прилетало. Нам нечем было до них достать и нечем было им ответить. Нам нужно было очень мало – только нормальные минометы и боекомплект", — отметил воин ВСУ.

Военный призвал тратить деньги на минометы и тогда будет результат

Военный подчеркнул, что миномет — это обычное оружие, которое можно производить. Он возмутился, что в военное время средства кое-где тратятся не на оружие, а на всякие другие вещи.

"Миномет — это обычная труба, использующая мину и порох. За полтора года войны наше государство не смогло наладить достаточное количество минометов, мин и пороха, а это нужно нам на передовой. Это не что-то высокотехнологичное. Зато мы тратим кучу средств на всякую х**ню — на озеленение, на бордюры, на строительство ненужных вещей и не можем произвести нормальное производство примитивного оружия", — сказал он.

Воин убежден, что при лучшем обеспечении ВСУ смогли бы прорвать оборону оккупантов.

"Если бы у нас этого было достаточного количества — я уверен, мы бы со своими пенсионерами, ограниченно пригодными, тихо, разбивая посадку за посадкой, дошли бы за эти полгода до Бердянска и не несли такое большое количество потерь в технике и живой силе, как это происходит сейчас", – считает Дмитрий Глущенко.

В качестве примера Дмитрий Глущенко назвал город Новомосковск, власти которого потратили "700 тысяч гривен на туалет вместо миномета".

"Этому тоже нужно противодействовать. Сейчас очень много людей, которые устраивают флешмобы, где призывают власти не тратить деньги на всякую х**ню, а чтобы вы понимали — просто 120-мм миномет стоит полмиллиона гривен. Вот небольшой город Новомосковск, я постоянно о нем говорю, потому что он мой родной. Там власть захватила запрещенная партия ОПЗЖ. Они в прошлом году потратили 100 млн грн на всякую ненужную ахинею. 700 тысяч на туалет, а это мог быть миномет, с которыми бы воевали и они бы так не зарылись", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может поражать цели в РФ на расстоянии 1500 километров.

Ранее ТСН.ua писал о ненужных закупках на миллиарды гривен во время войны.

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