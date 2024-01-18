Ожесточенное сражение за Авдеевку: украинский военный назвал самые горячие точки

Оккупанты на Авдеевском направлении имеют три цели.
Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что самой сложной ситуацией на Авдеевском направлении является север и юго-запад.
Об этом украинский военный сказал в утреннем эфире Эспрессо.
По его словам, цели у них остаются те же. Это – перерезать дороги, окружить Авдеевку и отчитаться Путину.
"Однако Силы обороны держат, наши подразделения все на местах, позиции — наши, как бы тяжело ни было включая погодные условия все подразделения выполняют свои боевые задачи", — подчеркнул военный.
Украинский защитник добавил, что российская армия ежедневно несет огромные потери.
"Если брать по всему Авдеевскому направлению — Авдеевка, Марьинка, то это сотни — круглосуточно. Даже у нас по перехвату есть информация, прилагаемая командиром одной из групп: у нас здесь трехсот; говорит: ну, ты знаешь что делать, если не сделаешь, так я тебя... Вот они их сами утилизируют, чтобы не выносить, не прилагать усилия для того, чтобы оказать помощь. Это все рано или поздно все равно оно отражается на моральном состоянии их бойцов", — отметил он.
Напомним, по информации украинского командующего Тарнавским, кафиры пытаются десантировать пехоту на одном из направлений фронта.
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