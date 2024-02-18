Ожесточенное сражение за Авдеевку: в ВСУ показали уникальные кадры обороны города (видео)

Командование сил специальных операций ВС Украины показало уникальное видео, как военные обороняли Авдеевку от врага до последнего.

Видео было опубликовано на официальной странице ССО Украины.

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Отмечается, что защищали город тысячи украинских военных из пехотных, штурмовых, артиллерийских бригад, спецслужб и Сил специальных операций ВСУ.

На видео, в частности, показаны кадры работы операторов ССО, которые вели разведку и наблюдение, оказывали огневую поддержку пехоте, руководили FPV-дронами и робиды сбросы, корректировали артиллерию и авиацию, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.

"Эти кадры – уникальный материал, снятый в Авдеевке вместе с воинами 3-го полка ССО Украины. События, показанные в этом фильме, демонстрируют небольшую часть той работы, которую выполняют воины Сил специальных операций на всех участках фронта, защищая украинскую землю от врага", – говорится в сообщении.

Как украинские военные обороняли Авдеевку до последнего: в ВСУ показали уникальные кадры

Напомним, американские аналитики оценили заявления пропагандистов, действительно ли ВСУ убегали и сдавались в плен в Авдеевке.

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