Ожесточенные бои на Донбассе, террор Херсона и "прилеты" на Сумщине: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 2 обстрела, Новгород-Северский район, минометы и ВОГ. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территорий 2 громад области: Белопольской и Великописаревской. Было зафиксировано 11 "прилетов" и 7 пулеметных очередей. Без потерь и разрушений.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Малая Токмачка, Полтавка, Малиновка, Красное, Волшебное, Новоандреевка, Каменское.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов Двухлетней, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного.

В результате вчерашних утренних обстрелов с.Западное Купянского района повреждены 2 частных жилых дома. Без пострадавших.

Луганщина: вчера на Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных районах.

Также в течение предыдущих суток оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности: Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки, Дибровы и Стельмаховки.

Российские власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения Луганской области. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: сегодня утром — три мощных обстрела Авдеевки по жилым кварталам города.

В течение ночи — интенсивные вражеские обстрелы Марьинка, с.Георгиевка, с.Победа.

Ночью – ракетный удар по Лиману. По предварительным данным, враг применил С-300, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В течение суток враг совершил 48 обстрелов населенных пунктов области, стрелял с артиллерии, РСЗО "Ураган", "Градов", совершил авиаудар (тип ракеты не установлен), применял миномет, танк, ЗРК "С-300".

Повреждены 27 жилых домов, из них: 18 – многоэтажки, а также — помещение тубдиспансера, автомобиль скорой помощи, 2 магазина, склад, топливозаправщик, 2 гражданских автомобиля, железнодорожный путь, 2 ЛЭП, гараж, цех ЧАО "АКХЗ", центр занятости.

В Донецкой области: 2 погибших, 4 раненых гражданских в сутки.

Николаевщина: сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Повреждены частные дома, многоэтажка. Дополнительные последствия уточняются. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, враг осуществляет интенсивные обстрелы населенных пунктов, среди которых: Новодмитровка, Михайловка, Дудчаны, Змиевка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Республиканец, Красный Маяк, Новоселка, Одрадокаменка, Ольговка, Понятивка, Ромашково и Херсон.

За минувшие сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон снова оказался под огнем оккупантов. На месте вражеского удара на Николаевском шоссе погибли три человека, еще трое ранены.

Также российский снаряд попал в предприятие, где был припаркован коммунальный транспорт. Повреждены пять автобусов. На этой локации пострадавших нет.

Зеленский за 11 марта: Есть новый шаг, связанный с Россией

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