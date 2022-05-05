Ожесточенные бои на Луганщине и контрнаступление на Харьковщине: Залужный пообщался с генералом из США

Ожесточенные бои на Луганщине и контрнаступление на Харьковщине: Залужный пообщался с генералом из США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный рассказал Милле о ситуации на фронте, в частности, о жестоких боях на Луганщине и контрнаступлении ВСУ на Харьковщине.

Об этом главнокомандующий ВСУ написал в социальных сетях.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", – сообщил Залужный.

Главнокомандующий также сообщил, что Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории Украины, в том числе 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. По состоянию на полночь за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории. Залужный отметил необходимость предоставить Украине ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS и добавил, что сейчас украинские защитники успешно проходят обучение на современных видах вооружений.

"Сегодня наши военные не только интенсивно учатся использовать и обслуживать НАТОвские образцы вооружения, но и делятся своим боевым опытом с партнерами", — подчеркнул Валерий Залужный.

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