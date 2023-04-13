Ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, ВСУ отразили 20 атак: главное со сводки Генштаба

Самые ожесточенные бои до сих пор продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В течение суток российские оккупанты нанесли 11 авиационных ударов, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате ударов есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 13 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки было отбито около 20 атак противника.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения российских войск. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Под артиллерийские обстрелы попали Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. В течение суток захватчики совершили обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка и Антоновка Херсонской области и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу.

Что в оккупации

В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений.

Увеличилось количество патрулей. При обходе квартир у людей отбираются мобильные телефоны. Введен запрет на оставление населенных пунктов.

Ранее в Генштабе предупредили, что Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине. Также в Генштабе показали, как украинские военные овладевают танками Leopard 2 в Польше.

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