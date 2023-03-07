Ожесточенные бои за Бахмут: в ВСУ назвали две главные задачи, которые выполняют украинские военные

Тактика "вагнеровцев" такова, что они волна за волной пытаются истощать украинские позиции, несмотря на невероятные потери.

Спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что, держа оборону Бахмута, украинские военные выполняют две главные задачи.

Об этом Череватый сообщил в интервью Radio NV.

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Первая задача – не дать оккупантам системно прорвать украинскую оборону, добиться стратегического успеха, чтобы зайти в тыл Сил обороны, окружить войска, стремительно прорваться с целью оккупации всей Донецкой области. Второя – наносить врагу максимальное поражение в личном составе и технике, стачивая боевой потенциал и снижая боевой дух, морально-психологическое состояние его личного состава.

По словам Череватого, "вагнеровцы" волна за волной пытаются истощать украинские позиции, несмотря на невероятные потери.

"И это постоянно требовало максимальной концентрации наших войск, потому что нужно наблюдать за полем боя, особенно в осенне-зимний период, когда они под прикрытием местности и плохой погоды пытались за волной волны подходить и навязывать ближний бой", — сказал он.

Битва за Бахмут: могут ли украинские силы отойти из города

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что сейчас из Бахмута в Донецкой области нет массового отвода украинских войск. Он понял, что происходят плановые ротации.

Затем президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. По его словам, был доклад по ситуации в Бахмуте. Генерал Александр Сырский и главнокомандующий Валерий Залужный считают, что стоит от города не отходить и усиливаться. Позиция была единогласно поддержана Ставкой.

Издание New York Times News в этот же день опубликовало статью, в которой сообщили, что в субботу, 4 марта, украинские десантно-штурмовые бригады пошли в атаку и оттесняют врага с окрестностей города. Американские журналисты утверждают, что украинская армия атакует с земли и обстреливает позиции россиян артиллерией с окрестных холмов.

Российские войска не смогут в ближайшее время оцепить Бахмут|Институт изучения войны

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