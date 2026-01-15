Ожесточенные бои за Покровск: генерал объяснил, как именно ВСУ сдерживают наступление оккупантов

ВСУ на фронте / © Getty Images

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Покровск и Мирноград, пытаясь расширить зону контроля на флангах и создать условия для оперативного окружения украинской группировки.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По словам генерала, Покровско-Мирноградское направление является абсолютным приоритетом для российского военно-политического руководства. Кремль бросает сюда значительные ресурсы, пытаясь проломить оборону ВСУ.

«Покровско-Мирноградское направление является приоритетным. Путин лично контролирует этот сектор наступления», — подчеркнул Маломуж.

Враг пытается действовать не только в лоб, но и охватывать города с флангов в поисках слабых мест в районе Доброполья. Хотя в Мирнограде зафиксированы локальные продвижения противника, Силы обороны продолжают удерживать ключевые рубежи, не позволяя россиянам развить тактический стратегический успех.

Украинская оборона на этом участке строится на комплексном подходе. Кроме использования фортификаций и городской застройки, немаловажную роль играет уничтожение тылового обеспечения врага.

«Мы уничтожаем логистику и резервы противника. Это одна из важных составляющих, чтобы не допустить концентрации больших сил в этом секторе», — объяснил генерал.

По словам эксперта, оккупанты активно используют тактику утечки малых штурмовых групп в городскую застройку. Параллельно враг усиливает давление из воздуха, массово применяя дроны разного типа и управляемые авиационные бомбы (КАБы).

Какой тактики придерживаются ВСУ

Для сдерживания нашествия Силы обороны применяют комбинированную тактику: удары по флангам противника, где он меньше всего ожидает, и уничтожение маршрутов подвоза резервов. Особое внимание уделяется нейтрализации бронетехники на подступах к Покровску.

Маломуж подчеркнул, что для перелома ситуации недостаточно только тактической обороны. Необходимо задействовать дальнобойные средства для ударов по глубокому тылу врага.

«Нужно системно бить по пунктам, где есть дислокация дронов, и по аэродромам, которые поднимают самолеты с КАБами», — отметил эксперт.

Такой подход позволяет снизить интенсивность авиаударов и не дает россиянам сконцентрировать элитные ударные группы для нового массированного штурма.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска выше железной дороги. Похолодание затрудняет ведение боевых действий для обеих сторон.