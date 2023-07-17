Ожесточенные бои за Угледар: бригада Черных Запорожцев показала, как уничтожает вражескую артиллерию (видео)

Через год все попытки оккупантов прорвать оборону Угледара так и оставались безуспешными.

Угледар остается одним из самых разрушенных авиацией и артиллерией врага городов. В течение года россияне пытались его захватить, но бригада Черных Запорожцев, которая в начале Великой войны защищала Киев, до сих пор не дает оккупантам взять город.

Накануне наши воины уничтожили вражеский миномет и разбили артиллерией российскую позицию, говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Роман Коваленко, командир подразделения бригады Черных Запорожцев, говорит, что здесь в основном проходят периодические обстрелы из минометов. По его словам, это обычный день на передовой.

Также читайте В Одессе на пляж вынесло боеприпасы – фото

Украинские военные чувствуют себя уверенно, даже когда подразделение в обороне. Черные Запорожцы изрядно оттеснили врага. Теперь, даже когда стреляет вражеский миномет, здесь в блиндаже, можно спокойно попивать кофе, рассказывают военные.

Авиаразведка готовится корректировать огонь для нашей артиллерии. Ее работу, как на ладони, видит командир Роман, который держит в руках планшет. И для этого ему даже не нужно выходить из блиндажа.

За год все попытки оккупантов прорвать оборону Угледара так и оставались безуспешными.

"Задача максимум — разобрать вдребезги враждебную позицию. Поэтому для этого на работу отправляется 200-й пион", — рассказывает Роман.

Еще мгновение и пилоты квадрокоптеров снимают прицельные попадания нашей арты.

Из этого направления накануне выехали несколько вражеских танков. Владимир как раз готовил еду для своих собратьев. Говорит, оккупанты не дали ему завершить вовремя.

Также читайте Удар по Крымскому мосту: кто и чем перебил российскую военную артерию

"Уехали их танки, была команда к бою, был ужин и я не успел приготовить. Ужин выключил и как говорится с ребятами побежал на позиции", — делится воин.



Эти бойцы прикрывают город Угледар. Оно ощутимо разбито вражеской авиацией и артиллерией и имело все шансы повторить судьбу Бахмута. Несмотря на это, бригада "черных запорожцев" построила здесь оборону. И через год все попытки оккупантов ее прорвать, так и оставались безуспешными. И даже сегодняшний обстрел быстро стих. Так что обед у бойцов горячий и по расписанию.

Россияне уничтожили Угледар наголову: как бригада Черных Запорожцев защищает город

Добавим, что испуг российского командования из-за бунта Евгения Пригожина, похоже, так деморализовал их подчиненных, что этим успешно воспользовались наши защитники. И вчера начали наступление по нескольким направлениям одновременно, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Тем временем в ночь на 17 июля РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Читайте также: