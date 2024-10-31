"Ожидаем какой-то подлянки": военные рассказали о ситуации в Запорожской области

По словам бойцов, в районе населенных пунктов Гуляйполе, Великая Новоселка продолжается ротация вражеского личного состава и перемещение техники.

Военные, которые находятся на юге Запорожской области, вблизи города Гуляйполе и поселка Великая Новоселка, говорят, что есть признаки подготовки врага к активным действиям.

Сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак рассказал об этом в эфире "Эспрессо" 31 октября.

Он поделился информацией о перемещении вражеской техники и ротации людей.

"Есть информация, наши военные говорят, они ожидают на юге Запорожской области (Гуляйполе, Большая Новоселка), на стыке Запорожской и Донецкой областей. Там же раньше у россиян была попытка продвижения, они где-то на километр прошли, но потом затормозились, и наши военные, которые там находятся, говорят: "Мы ожидаем от них какой-нибудь подлянки", — рассказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, перемещение техники россиян, ротация личного состава свидетельствует о том, что идет подготовка к активным действиям.

Он добавил, что пока не может сказать, масштабны ли они будут, произойдет ли наступление вообще, но ожидания бойцов на этом участке есть.

Напомним, Гуляйполе уже три года живет без воды, света и тепла. Люди спасаются генераторами, солнечными панелями. Им привозят воду. Несмотря на ежедневные обстрелы, в городе даже работают коммунальщики.

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