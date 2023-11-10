"Ожидаем от РФ усиления": глава Харьковской обладминистрации – о ситуации на Купянском направлении

Поскольку российские оккупанты избрали приоритетным именно Купянское направление, у них цель любой ценой достичь результата.

Российская оккупационная армия провела ротацию на Купянском направлении и доставила дополнительные боевые комплекты.

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, ссылаясь на данные военной разведки, передает "Суспільне".

"РФ использует и тяжелую технику, идет с танками, бронированными машинами. Характер штурмовых действий изменился раньше. Поскольку российские войска избрали приоритетным именно Купянское направление, у них цель любой ценой достичь результата. Мы ожидаем усиления с их стороны, пополняем резервы, усиливаем фортификационные сооружения", — говорит Синегубов.

Напомним, по данным Генштаба, в течение 9 ноября 2023 года Силы обороны Украины отразили семь штурмовых атак в районе Синьковки на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Купянском направлении применили против ВСУ химическое оружие.

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