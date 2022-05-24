"Ожидает судьба гитлеровских солдат": украинские партизаны угрожают оккупантам на захваченных территориях (фото)

На временно оккупированных территориях Украины появились листовки партизан, обещающих уничтожать оккупантов так, как ранее подпольщики уничтожали нацистов.
Соответствующие листовки появились во временно захваченных оккупантами Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других городах.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
"Российский солдат, если ты не хочешь быть нацистом 21-го века, то уходи с нашей земли! В противном случае тебя ждет судьба гитлеровских солдат и Нюрнбергский трибунал! Мы чтим память наших дедов-партизан и продолжаем их традиции по уничтожению сил врага на оккупированных территориях! Партизанское движение Украины", – говорится в тексте листовок.
Напомним, в захваченном Мелтополе Запорожской области украинские партизаны заблокировали поставки оружия российским оккупантам.
Кроме того, партизаны Запорожской области помогли украинским военным уничтожить несколько артиллерийских систем российских военных.
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