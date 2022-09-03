"Ожидает уголовная статья": Верещук призвала не участвовать в "референдумах" оккупантов, а эвакуироваться

Участие в псевдореферендумах, которые россияне планируют провести на оккупированных территориях Украины, является преступлением. Так что следует эвакуироваться с захваченных территорий, чтобы не участвовать в фейковых голосованиях.

За участие в "референдумах" оккупантов предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Референдумы", как бы они (оккупанты – ред.) их ни называли, – это все элементы преступления, которое совершает Россия в отношении нашего государства. У них сейчас этап закрытой фазы с открытой датой. Мы отлично это понимаем и видим. Нет и не будет никаких "референдумов" на нашей украинской земле", – сказала Верещук.

Она добавила – то, что оккупанты привозят кого-то из РФ, делают какие-то ящики, абсолютно ничего схожего с референдумом не имеет. Вице-премьер также отметила, что Запад никогда не признает никаких псевдореферендумов.

"Поэтому все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может. А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, — не участвовать ни в каких "референдумах", — подчеркнула министр.

Она предупредила, что никаким давлением и насильственным побуждением нельзя будет потом оправдать то, что человек шел на "референдум".

Верещук также посоветовала звонить по телефону на горячую линию по номеру 15-48, чтобы получить помощь в эвакуации на свободную территорию Украины.

Напомним, в Госдепартаменте США предупредили, что Россия может столкнуться с новыми санкциями в случае "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Псевдореферендум на оккупированных территориях: каким будет сценарий дальше / Ольга Айвазовская

Читайте также: