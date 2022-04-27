Ожидается активизация боев на Криворожском и Николаевском направлениях — Минобороны

Минобороны Украины ожидают активизацию боев в Криворожском и Николаевском направлениях.
Цель российских оккупантов – выйны на административные границы Херсонской области.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.
"Ожидается активизация боевых действий на Криворожском и Николаевском направлениях в районах: Осокоровка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, а также Правдино и Таврическое соответственно. Здесь целью оккупанта является выход на административные границы Херсонской области", — подчеркнул спикер Минобороны.
Напомним, что в Украине военнослужащим будут дополнительно выплачивать 30 тысяч гривен.
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