Ожидать ли изменения стратегии и тактики ВСУ по итогам контрнаступления: Зеленский дал ответ

Президент Владимир Зеленский рассказал, стоит ли ожидать изменения стратегии и тактики ВСУ по итогам контрнаступления 2023 года.

Об этом президент сказал на итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

"Стратегия не может быть изменена. Согласно нашей Конституции это все наши территории. Что касается тактики. Может измениться тактика, после того как учтут результаты контрнаступления, результаты наших действий на юге страны, это будет понятно до конца 2023 года. До конца года мы получим понимание, и наши следующие планы, наши следующие шаги, извините, останутся пока только с нами", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент назвал одну из главных причин, почему провалилось контрнаступление на юге.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция! Итоги года

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