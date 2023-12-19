Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ожидать ли изменения стратегии и тактики ВСУ по итогам контрнаступления: Зеленский дал ответ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
861
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ожидать ли изменения стратегии и тактики ВСУ по итогам контрнаступления: Зеленский дал ответ

ВСУ / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский 19 декабря проводит итоговую пресс-конференцию с журналистами.

Президент Владимир Зеленский рассказал, стоит ли ожидать изменения стратегии и тактики ВСУ по итогам контрнаступления 2023 года.

Об этом президент сказал на итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

"Стратегия не может быть изменена. Согласно нашей Конституции это все наши территории. Что касается тактики. Может измениться тактика, после того как учтут результаты контрнаступления, результаты наших действий на юге страны, это будет понятно до конца 2023 года. До конца года мы получим понимание, и наши следующие планы, наши следующие шаги, извините, останутся пока только с нами", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент назвал одну из главных причин, почему провалилось контрнаступление на юге.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция! Итоги года

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
861
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация