Оживление эвакуации с луганско-донецкого направления: "Укрзализныця" обеспечит необходимое количество рейсов

Эвакуационные поезда отправляются по графику.

Еще более 800 пассажиров из Рубежного, Лисичанска и Северодонецка доставлены краматорским поездом №142 во Львов сегодня утром. С ними уже работают волонтеры, предлагая еду и варианты временного убежища, передает пресс-служба "УЗ".

"Укрзалізниця" отмечает оживление эвакуации с луганско-донецкого направления и подтверждает готовность предоставить необходимое количество рейсов и вагонов.

На сегодняшний день эвакуационные поезда отправляются по следующему графику:

09:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород (отправился по графику);

13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

15:30 – №138 Краматорск – Хмельницкий

16:00 – №276/275 Краматорск – Львов;

17:45 – №092 Краматорск – Одесса.

Также возобновляется продажа билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.

АО " Укрзализныця " назначила новый поезд №21/22 сообщением Харьков-Трускавец. Он будет курсировать через день уже с 2 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

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