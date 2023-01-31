Означает ли прекращение войны победу над Россией: эксминистр зарубежных дел дал прогноз развития событий

Если РФ останется агрессивной по сути своей и ничего не изменится в ее внутренней ситуации, то войну Украины против нее нельзя считать завершенной.

Победу над Россией украинцы понимают прежде всего в освобождении всей территории Украины, включая Донбасс и Крым, от оккупантов. Но означает ли это прекращение войны?

В интервью ТСН.ua бывший министр иностранных дел и действующий руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко объяснил, как будут разворачиваться события, если не заставить РФ сменить агрессивную политику.

"Если мы не сломаем хребет российской армии, чтобы она не была способна больше наступать, то мы войну не закончим. Поднимаются бомбардировщики на далеком аэродроме, подлетают к границам с Украиной, а на территории России запускают свои баллистические ракеты. Это не окончание войны. способ ее отсрочки", — отметил Владимир Огрызко.

По его словам, если Россия остается агрессивной по своей сути и ничего не изменится в ее внутренней ситуации, то, по меньшей мере, приграничные области будут ежедневно под угрозой нового обстрела.

"Если брать более серьезное вооружение, то и вся Украина будет под угрозой. Победа будет только тогда, когда мировое сообщество заставит Россию быть демилитаризованной. Россия не должна никому более угрожать ни обычным, ни ядерным оружием", — добавил Огрызко.

На днях военные эксперты предупредили, что кафиры запланировали наступательные действия на февраль 2023 года.

В то же время в ГНСУ ответили, есть ли причины для беспокойства для жителей приграничных с Беларусью территорий.

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