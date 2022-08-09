Означает ли вручение повестки призыв на службу: объяснение адвокатов

Факт получения повестки не означает, что вас отправят в зону боевых действий, однако такая вероятность сохраняется.
Адвокаты объяснили, означает ли вручение повестки призыв на службу и какие виды повесток есть в Украине.
Об этом пишет 24 канал.
Так, отмечается, что факт получения повестки не означает, что вас отправят в зону боевых действий, однако такая вероятность сохраняется.
Для того чтобы избежать недоразумений, необходимо знать что, существуют следующие виды повесток:
- Повестка для уточнения учетных данных.
- Повестка – направление на прохождение медицинской комиссии.
- Повестка – призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается).
- Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явкой с вещами".
Добавим, что сегодня в Украине вручить повестку могут как сотрудники военкомата, а ныне "территориального центра комплектования и социальной поддержки", так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел, объяснила Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners".
Напомним, Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 23 августа. Стоит отметить, что в настоящее время продолжается мобилизация без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.
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