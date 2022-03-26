"Пацаны изнасиловали 16-летнюю девочку": СБУ перехватила очередной разговор российских оккупантов (аудио)

"Одна из сильнейших армий мира" оказалась сборищем мародеров и насильников.
Российские захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства.
Об этом сообщает прессбужба СБУ.
Вот что в перехваченном СБУ разговоре рассказывает воин из оккупационного войска РФ: "Здесь люди уже дичают, не знают че делать иногда: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ю залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девочку".
Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо "расстрелять нах*й".
"И их обязательно будет ждать наказание! Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Потому что такие зверства мы не прощаем!", — добавили в СБУ.
Напомним, в Сумской области оккупанты расстреляли пенсионеров в собственном дворе.
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