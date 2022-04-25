Падалко рассказала о "скорой" в день рождения и поздравлении мужа-защитника, который "боялся, что не успеет"

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко рассказала историю своего дня рождения.

Так, телеведущая и ее муж Егор Соболев, вставший на защиту страны от российских захватчиков, празднуют день рождения в один день – 26 февраля.

В программе "ЖВЛ" знаменитость со слезами на глазах поделилась, как любимый спешно поздравлял ее среди ночи, поскольку думал, что погибнет.

"Он мне прислал поздравление в 01:30. И только потом он мне написал, почему он так спешил. У них была информация, что по ним выпустили "Искандер" и он прилетит через шесть минут. Он сказал, что он просто боялся не успеть. Тогда он думал: "Уже как будет, по меньшей мере, что у нас и у меня была очень насыщенная и хорошая жизнь". Но, Слава Богу, или "Искандер" перехватили, или он не туда прилетел..." — поделилась телеведущая.

ЖВЛ

Маричка рассказала, что в день рождения у нее случился нервный срыв. Знаменитости пришлось вызвать "скорую". Поскольку пара увезла детей на запад Украины, и они уже несколько дней были одни, Падалко решила привезти своих родителей и кошку к наследникам. Семья не могла за день проделать большой путь, поэтому решила остановиться в отеле. Впрочем, во время поселения в номер домашний питомец сбежал. Это и стало последней каплей.

ЖВЛ

"Мы 13 часов проехали в машине, все были очень уставшие. Я не положила кошку в переноску. И во время поселения она испугалась других людей, всего и убежала. Кошка убежала, у меня первый день рождения, который я встречаю без мужа, который неизвестно где, без детей… Но самая большая для меня трагедия была, что убежала кошка, потому что дети ее ждали… Это то, что их больше всего на тот момент сочетало с домом, и она убежала, в неизвестном месте, неизвестно куда. Такой стресс. Думаю, это была последняя капля, когда у меня случился приступ. Мне пришлось вызвать скорую, потому что я была на грани головокружения", – рассказала телезвезда.

Знаменитость добавила, что лишь впоследствии поняла, почему ей стало так плохо. По словам Падалко, она почти трое суток не спала из-за переживаний по поводу войны и утренних эфиров. Из-за волнения Маричка не ела, потом ее ждала длительная дорога, а в конце – сбежала кошка.

Маричка Падалко: о "скорой" в день рождения, мужчине в ТРО и удивительном возвращении кошки

"Когда приехала "скорая", они мне замерили сахар. Он был 1,2 – при норме от 4 до 6. Мне сказали: "Это чудо, что вы еще в сознании". Мне укололи глюкозу, привели меня в чувство и я несчастная пошла спать", – вспомнила телеведущая.

На следующий день Маричка должна была ехать дальше, но животное так и не вернулось. Его искали все работники отеля. Поэтому ведущая решила остаться еще на ночь.

Эта история окончилась хеппи-эндом. Посреди ночи Падалко услышала в коридоре отеля шаги. Сначала она подумала самое худшее – диверсанты вычислили, что в этом отеле живет звезда 1+1 и пришли ее убивать или украсть. Но это был охранник отеля, который нашел котика.

"Они рассказали: "Мы вышли на ночной обход вокруг гостиницы, а кошка вернулась и ждала под дверью". В 2 ночи я позвонила детям по видеосвязи и разбудила их. Они увидели ее на экране, плакали и я плакала", – поделилась Маричка.

ЖВЛ

Напомним, ранее Маричка Падалко растрогала видео, как ее дети в слезах встречали из Ирпеня отца-защитника. Егор Соболев устроил детям сюрприз.

Читайте также: