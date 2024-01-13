"Падай!": появилось видео, как украинские защитники неба сбили крылатую ракету россиян во время утренней атаки

Украинские защитники сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555 и обезвредили две противорадиолокационные Х-31П.

Видео сбивания одной из вражеских целей показали в Воздушном командовании "Південь".

"Утром 13 января 2024 года на Николаевщине подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга Украины уничтожено 2 российские крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Также 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые враг направил по Николаевщине, потеряли боевую способность в воздухе", - рассказали украинские защитники неба.

На кадрах видно, как воин мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады сбивает очередную крылатую цель оккупантов. После пуска с ПЗРК ракета взрывается в воздухе, не достигнув цели. Это очередной пример высокого мастерства украинских войск.

В Воздушных силах показали, как сбили крылатую ракету 13 января

Ракетный обстрел 13 января

В ночь на субботу, 13 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине. Россияне применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники.

В общей сложности было зафиксировано 40 средств воздушного нападения российской армии. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны были уничтожены семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Еще более 20 всех средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

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