Падение Ил-76: "Обнародованный РФ список – это действительно украинцы, которых подавали на обмен" – Юсов

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Украина смогла подтвердить то, что ранее обнародованный российскими пропагандистами список – действительно те украинцы, которых подавали на обмен.

Об этом он сообщает "Укринформ".

"Да, информации стало несколько больше. Мы смогли подтвердить, что обнародованный список – это действительно те люди, которых подавали на обмен. Как это произошло: официальные переговорщики передали (Украине данные — ред.) о том, что на ту информацию, которую обнародовали пропагандисты, они могут ссылаться", – пояснил он.

Юсов также подчеркнул, что Украина должна приложить все усилия, чтобы выяснить судьбу этих людей, и это обязательно будет сделано.

По словам представителя ГУР, тема с международным расследованием для Украины точно не закрыта.

"Россия формально признает мандаты ООН, МККК. Так какая есть хотя бы одна причина, по которой международные эксперты не могут исследовать и провести расследование этого инцидента, если действительно нечего скрывать?", — сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что касается самого падения самолета, здесь до сих пор остается гораздо больше вопросов, чем ответов.

"Мы видим, что то, что до сих пор распространялось российской стороной, так называемым Следственным комитетом, носит отрывочный характер. И умышленно подаются те (фото и видео – ред.) под таким ракурсом, чтобы средства поражения нельзя было определить, ибо попадание тех или иных ракет от тех или иных установок имеет свои характерные признаки, и эксперты, специалисты, OSINT-эры могут определить, чем был сбит самолет", — пояснил он.

Юсов подтвердил, что контакт с РФ по части продолжения работы над возвращением украинских пленных продолжается.

"Это дает причины считать, что действительно в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты (об обмене — ред.)", — отметил представитель ГУР Украины.

Напомним, в ГУР прокомментировали заявления Путина по Ил-76.

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