Падение Ил-76 под Белгородом: Украина обращалась за возвращением тел – что говорят в РФ

По словам Юсова, российский самолет мог перевозить и боеприпасы и пленных, которых использовали как живой щит.

Украина обращалась в Россию о возвращении тел военнопленных, якобы находившихся на борту сбитого Ил-76 и погибших. Однако Москва проигнорировала запрос.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это чрезвычайно сложный и драматический вопрос. Вчерашний обмен – это почти завершение того обмена, который должен быть 24 января, кроме этого списка из 65 человек, которых РФ объявила погибшими", – говорит Юсов.

По его словам, Украина не меняла статус этих 65 военных – они считаются военнопленными. Представитель ГУР уточнил, что Украина обращалась с запросом о передаче тел, однако в РФ не отреагировали.

"Остается актуальным требование о проведении беспристрастного международного расследования. Что касается информации о гибели, то Украина обращалась с запросами и продолжает это делать по передаче тел. Пока российская сторона на это не идет", – отметил представитель ГУР.

Он подтвердил, что в последнем обмене не было никого из этого "списка 65".

"Тем не менее, с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится хуже всего, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите", — сказал в комментарии "Суспільному" Юсов.

Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76. В РФ заявили, что на его борту находились украинские военнопленные.

В ГУР подтвердили, что действительно тогда должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что не располагают информацией, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

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