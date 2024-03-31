Падение Ил-76 в Белгородской области: Буданов ответил, видела ли Украина "тела пленных"

Россия не допустила к месту авиакатастрофы ни международных экспертов, ни расследователей.

До сих пор неизвестно, были ли украинские военнопленные, о чем заявляет Россия, на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 в январе 2024 года.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов в эфире телеканала "Рада".

"Пока тел никто не видел. Это опять же возвращает нас к тому же вопросу: а кто там был, в каком количестве, был ли там вообще и что там на самом деле произошло? Когда Россия говорит: там все очевидно — Украина сбила, а потом никого не допускает и не показывает ни обломков, ни тел, которые должны показать, чтобы доказать миру, что Украина виновата. Но этого нет", — подчеркнул он.

По его словам, Россия не допустила к месту авиакатастрофы ни международных экспертов, ни расследователей.

"То есть очевидно, что Россия скрывает определенные обстоятельства", – сказал он.

Напомним, в марте в России заявили, что якобы готовы передать тела украинских военнопленных, которые могли погибнуть из-за падения военно-транспортного самолета. По состоянию на 31 марта российская сторона не передала тел.

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