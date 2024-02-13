Падение Ил-76: воины ВСУ, якобы находившиеся на борту, считаются военнопленными — ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что 65 украинских военных, которых россияне объявили якобы погибшими в результате падения российского самолета Ил-76, в дальнейшем считаются военнопленными.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Что касается "списка 65": мы можем подтвердить, что это действительно фамилии украинцев – защитников, которые находились и находятся по состоянию на данный момент формально в российском плену, мы ничего не меняли в этом статусе. Да, их подавали на отмененный обмен, когда самолет РФ упал. Тот самый самолет, который является военным самолетом. О том, что там якобы находились украинские пленные, никто никого не предупреждал. Режим тишины не распространялся тогда, в отличие от других обменов, когда все было организовано правильно, было проинформировано, что самолетом перевозятся украинские пленные", – пояснил Юсов.

Представитель ГУР также подчеркнул, что если окажется, что на борту Ил-76, например, было оружие, ракеты для С-300 и это перевозилось вместе с украинскими пленными, то это очередное военное преступление РФ.

"Украинская сторона подает запросы РФ о возвращении тел военнослужащих. Пока ответа нет, но подобные запросы в дальнейшем будут подаваться. Конечно, Украина проводит собственное расследование. СБУ открыла производство, расследование продолжается. Вместе с тем, именно Украина выступила за инициативу проведения независимого международного расследования. Но, как ни странно, государство-агрессор в очередной раз отвергло такое предложение", — добавил Андрей Юсов.

Падение Ил-76 в Белгородской области

Российский военный самолет Ил-76 разбился 24 января – в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода.

РосСМИ начали массово публиковать сообщения со списками, что на борту якобы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили, что на 24 января действительно планировали совершить обмен пленными между РФ и Украиной, но в какой-то момент процесс остановился. ГУР также заявило, что не располагает подтверждающей информацией о вероятном пребывании украинских военнопленных на борту российского военно-транспортного самолета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Падение Ил-76: россияне показали фрагмент тела с тату! Версии РФ рассыпаются!

Напомним, в России пригрозили ударом по аэродрому в Польше из-за сбития Ил-76.

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