Падение Ил-76 является спланированной Россией провокацией – представитель ГУР

В этой истории много информации, которая не стыкуется или свидетельствует о преднамеренных действиях РФ, которые могут быть очередным военным преступлением, очередным нарушением международного гуманитарного права, отметил Андрей Юсов.
На борту самолета Ил-76, накануне упавшего в Белгородской области России, должно было быть несколько VIP-персон, представителей российских властей, и в том числе военных, но в последний момент ФСБ настойчиво им порекомендовало воспользоваться другим видом транспорта. Это может свидетельствовать о спланированной провокации, подготовке действия умышленного характера, которые привели к этой авиатрощи.
Об этом в эфире телемарафона 25 января заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"Здесь много вопросов и много информации, которая не стыкуется или свидетельствует о преднамеренных действиях Российской Федерации, которые могут быть и очередным военным преступлением, очередным нарушением международного гуманитарного права и Женевской конвенции", – отметил он.
Падение самолета Ил-76 под Белгородом
В среду, 24 января, в Белгородской области упал самолет Ил-76. Соответствующую информацию распространили в СМИ и Минобороны страны-агрессорки. По их данным, на борту якобы находились украинские военнопленные, перевозимые для обмена.
Главное управление разведки подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который так и не состоялся. Однако до сих пор у ГУР нет подтвержденной информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.
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