Падение Ил-76: журналисты установили фамилии погибших членов экипажа

Журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" заявили, что установили фамилии членов экипажа российского самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области сегодня, 24 января.

По словам журналистов, экипаж в составе шести человек принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку, дислоцирующемуся в Оренбурге. Гибель по меньшей мере троих подтвердили их родственники. Это 36-летний командир Станислав Беззубкин, штурман Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

Гибель командира Станислава Беззубкина подтвердила его жена. Она сказала, что о смерти супруга ей сообщили в российском Министерстве обороны. По словам жены погибшего россиянина, в последний раз она общалась с мужем утром, когда тот должен был вылетать из Москвы.

Жена бортового инженера Андрея Пилуева сказала, что знает о его гибели, но официально об этом ей не сообщали. Данные в Сети свидетельствуют о том, что Пилуев был награжден медалью "За возвращение Крыма" и за участие в боевых действиях в Сирии.

Гибель штурмана Алексея Высокина подтвердила двоюродная сестра со ссылкой на его родителей.

Кроме того, журналисты разыскали в социальных сетях страницу еще одного члена экипажа Ил-76 — бортового радиста Игоря Саблинского. Под его фото выражают соболезнования по поводу гибели.

Скриншот со страницы Саблинского в соцсети / Фото: Радио Свобода

Также полет должен был обслуживать бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев, но пока не удалось подтвердить его гибель.

Что известно про 117 полк

По информации "Схем", в марте 2022 года ГУР указало Беззубкина, Высокина, Пилуева, Житенева и Саблинского в списке военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка, "доставляющих оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".

117-й полк – это военная часть №45097 в Оренбургской области. Согласно открытым данным, этот полк занимается обслуживанием военно-транспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения российской армии. Самолеты этого полка базируются на аэродроме в Оренбурге.

В то же время журналистам не удалось узнать, действительно ли на борту Ил-76 были украинские пленные.

Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Некоторые украинские СМИ сообщили, что на борту, вероятно, были ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину. В Министерстве обороны РФ подтвердили факт падения самолета.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными прокомментировал заявление оккупантов о том, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 якобы были украинские пленные.

В ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сделали неоднозначное заявление на фоне падения российского Ил-76.

ТСН.ua собрал все, что известно о падении Ил-76.