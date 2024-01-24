Падение Ил-76: журналисты установили фамилии погибших членов экипажа

Экипаж принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку РФ, перевозящему специальные грузы для материального обеспечения российской армии.
Журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" заявили, что установили фамилии членов экипажа российского самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области сегодня, 24 января.
По словам журналистов, экипаж в составе шести человек принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку, дислоцирующемуся в Оренбурге. Гибель по меньшей мере троих подтвердили их родственники. Это 36-летний командир Станислав Беззубкин, штурман Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.
Гибель командира Станислава Беззубкина подтвердила его жена. Она сказала, что о смерти супруга ей сообщили в российском Министерстве обороны. По словам жены погибшего россиянина, в последний раз она общалась с мужем утром, когда тот должен был вылетать из Москвы.
Жена бортового инженера Андрея Пилуева сказала, что знает о его гибели, но официально об этом ей не сообщали. Данные в Сети свидетельствуют о том, что Пилуев был награжден медалью "За возвращение Крыма" и за участие в боевых действиях в Сирии.
Гибель штурмана Алексея Высокина подтвердила двоюродная сестра со ссылкой на его родителей.
Кроме того, журналисты разыскали в социальных сетях страницу еще одного члена экипажа Ил-76 — бортового радиста Игоря Саблинского. Под его фото выражают соболезнования по поводу гибели.
Также полет должен был обслуживать бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев, но пока не удалось подтвердить его гибель.
Что известно про 117 полк
По информации "Схем", в марте 2022 года ГУР указало Беззубкина, Высокина, Пилуева, Житенева и Саблинского в списке военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка, "доставляющих оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".
117-й полк – это военная часть №45097 в Оренбургской области. Согласно открытым данным, этот полк занимается обслуживанием военно-транспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения российской армии. Самолеты этого полка базируются на аэродроме в Оренбурге.
В то же время журналистам не удалось узнать, действительно ли на борту Ил-76 были украинские пленные.
Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.
Некоторые украинские СМИ сообщили, что на борту, вероятно, были ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину. В Министерстве обороны РФ подтвердили факт падения самолета.
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными прокомментировал заявление оккупантов о том, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 якобы были украинские пленные.
В ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.
В свою очередь в Генштабе ВСУ сделали неоднозначное заявление на фоне падения российского Ил-76.