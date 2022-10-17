Падение истребителя на жилую многоэтажку в России: появилось видео

В Сети появилось видео падения военного самолета в городе Ейске Краснодарского края.
Появилось видео падение военного российского самолета на жилую многоэтажку в Ейске в России.
Соответствующий видеоролик появился в соцсетях.
На кадрах видно, как над городом летит Су-34, именно перед жилыми многоэтажками истребитель начинает терять высоту, загорается и влетает в дом.
Перед самым падением из самолета катапультировались пилоты.
По данным российских СМИ, пожар, разгоревшийся после взрыва самолета, охватил все этажи 9-этажного дома. Площадь огня – две тысячи "квадратов".
Напомним, что ВСУ точными ударами в Запорожье уменьшили количество оккупантов и их оружия.
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