Падение обломков российской ракеты в Киеве: один человек погиб

Падение обломков российской ракеты в Киеве: один человек погиб

Обломки ракеты упали на столичную Куреневку

От обломков российской ракеты на Куреневке, которую в небе над Киевом 14 марта сбили средства противовоздушной обороны, погиб один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, шесть человек ранены. Двух пострадавших забрала скорая.

По его словам, обломки рухнули на дорогу. "Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах", — говорится в сообщении городского головы.

Кроме того, утром снаряд попал в 9-этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. Десять получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.

Напомним, что российские кафиры 14 марта утром в Киеве обстреляли завод "Антонов ", в результате чего возник пожар. По предварительной информации, жертв нет.

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